Zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 192 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 24,52 oldu.

Hürriyet gazetesinden Şebnem Turhan'ın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden yararlanarak yaptığını belirttiği haberine göre, en fazla zam uçak biletine geldi. Uçak bileti geçen yıl eylül ayına göre yüzde 192 zamlandı.

Haberde, geçen yıl eylülde ortalama bilet fiyatı 392.2 lira iken bu yıl eylülde 1145.5 liraya yükseldiği belirtildi.

İkinci sırada sezon sonu olmasına rağmen yüzde 120.3 artışla karpuz gelirken, üçüncü sırada ise yüzde 117’lik zamla kombiler yer aldı.

Listenin 4. sırasında domates var; domatesin bu yılki fiyatı ise yüzde 109 arttı.