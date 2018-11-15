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Zam oranları belli oluyor! 2019'da emeklilere ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca emekli vatandaş, 2019'un yaklaşmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. İşte yeni yılda beklenen zam oranları...

15 Kasım 2018 Perşembe 15:11
Zam oranları belli oluyor! 2019'da emeklilere ne kadar zam gelecek?

2019 Tüm emeklilerin gözü ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranında belirleyici olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterirken, memur emeklilerinin de alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Toplu sözleşmede, memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenmiş, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması halinde fark verileceği karara bağlanmıştı.

2 bin 429 liraya yükselecek

Temmuz- ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre, 2 bin 429 lira 19 kuruş oluyor. Yani en düşük maaşta 280 lira 32 kuruşluk artış görünüyor.

Yüzde 13.62’ye çıkabilir

Enflasyon tahminleri de zam oranının ipuçlarını veriyor. 2019 yılı programına göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise 2018'in ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.12 olabileceği yönünde. Bu tahmine göre ise memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 13.62'ye ulaşabilecek.

4 farklı hesap

Dört aylık enflasyona göre: % 8.76 fark + % 4 zam

2019 programındaki yüzde 10.65'lik enflasyon tahminine göre: % 7.15 fark + % 4 zam

Merkez Bankası'nın yüzde 13.12'lik enflasyon tahminine göre: % 9.62 fark + % 4 zam

Beklenti anketindeki yüzde 13.78'lik enflasyon tahminine göre: % 10.28 fark + % 4 zam.

(Güneş)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:11
  1. Emekli maaşı
  2. Emekli maaş zamları
  3. zam oranları
  4. Merkez Bankası

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