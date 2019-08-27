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Zam beklentisinde son viraj

Gözler, yarın toplanarak memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan Hakem Kurulu'nda.

27 Ağustos 2019 Salı 10:34
Zam beklentisinde son viraj

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu’nda. Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde son sözü yarın Hakem Kurulu söyleyecek.

1 Ağustos’ta başlayan görüşmelerde tarafların sundukları tekliflerde anlaşma sağlanamaması üzerine Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 11 hizmet kolu ve Memur-Sen adına geçtiğimiz cuma günü Hakem Kurulu’na itiraz dilekçesi sunmuştu. Üç iş günü içerisinde başvuruyu sunuca bağlaması gereken Hakem Kurul, kararını en geç yarın verecek.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında oluşturulan Hakem Kurulu’nda 5’i sendikaların belirlediği isimler arasından olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. Kurulda oyların eşit çıkması durumunda, bakanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

Bu arada bir dizi eylem kararı alan Memur-Sen Konfederasyonu, “Emeğe saygı, adalete davet” temasıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Sıhhıye Meydanında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Ali Yaz, “Maalesef, Hakem Kuruluna başvuru süreci de Kamu İşveren Heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:34
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  2. memur emeklisi
  3. Hakem Kurulu
  4. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi
  5. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul
  6. Memur-Sen
  7. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş
  8. Memur-Sen Konfederasyonu
  9. Ankara Sıhhıye Meydanı
  10. Memur-Sen Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Ali Yaz
  11. Kamu İşveren Heyeti

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