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Dünya Zalimin dostu zalim! İsrail katlediyor Almanya satıyor
Dünya

Zalimin dostu zalim! İsrail katlediyor Almanya satıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:48:00 -
Zalimin dostu zalim! İsrail katlediyor Almanya satıyor

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, silah ithalatının yüzde 30'unu Almanya'dan karşılıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporu yayınlandı. İlk 10’da ABD, Fransa, Rusya, Çin, Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail ve Güney Kore yer aldı. Türkiye 2019-2023 döneminde dünyada en fazla silah ihraç eden 11. ülke oldu.

İsrail en çok silahı Almanya'dan aldı

Küresel silah ihracatındaki payı yüzde 5,6 olan Almanya'nın, İsrail’in silah ithalatının yüzde 30'unu gerçekleştirdiği görüldü. SIPRI'ye göre, Hindistan dünyanın en büyük silah ithalatçısı olurken, bu ülkenin silah ithalatı yüzde 4,7 arttı. Suudi Arabistan 2019-2023 döneminde küresel silah ithalatının yüzde 8,4'ünü gerçekleştirerek dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı oldu.

Son 5 yılda silah ithalatı yüzde 396 artan Katar, dünyanın en büyük üçüncü silah ithalatçısı olarak kayıtlara geçti. Orta Doğu ülkelerinin silah ithalatının yüzde 52’si ABD tarafından sağlanırken, bu ülkeyi yüzde 12 ile Fransa, yüzde 10 ile İtalya ve yüzde 7,1 ile Almanya izledi.

En iyi müşteri BAE

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerde ilk üçte BAE, Katar, Pakistan oldu. Yüzde 15’lik payla ilk sıra BAE’de. BAE’yi yüzde 13 ile Katar ve yüzde 11 ile Pakistan takip etti. Türkiye’nin dünya silah pazarındaki ihracat payı 2014-2018’de yüzde 0.7’iken 2019-23 döneminde yüzde 1.6’ya yükseldi. Değişim oranı ise yüzde 106 oldu. En fazla ihracat yapan ilk 10 ülke sıralaması ise şöyle: ABD, Fransa, Rusya, Çin, Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail ve Güney Kore.

İthalatta ciddi düşüş

Türkiye’nin silah ithalatında ise düşüş net bir şekilde göze çarpıyor. 2019-2023 döneminde dünyada en fazla silah ithal eden 17. ülke oldu. Türkiye’nin dünya silah pazarından ithal payı 2014-2018’deki yüzde 2.2’den yüzde 1.6’ya düştü. Değişim oranı ise eksi yüzde 29 oldu. Avrupa'daki devletler 2014-2018 ve 2019-2023 yılları arasında büyük silah ithalatlarını neredeyse iki katına çıkarttı. Rusya ise 2019 yılında 31 ülkeye önemli silahlar ihraç ederken, geçen yıl bu rakam 12 ülkeye geriledi. Rusya, en büyük iki silah tedarikçisinden biri unvanını Fransa'ya kaptırdı.
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Kaynak: Yeni Şafak

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