Zakkum çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?

Güneşi seven, susuzluktan etkilenmeyen ve pek gübre gerektirmeyen zakkum çiçeği hoş kokulu bir bitkidir.

Genelde park ve bahçelerde yetiştirilen zakkum çiçeği, evde de yetiştirilebilir. Fakat zehirli olduğu unutulmamalıdır. Evcil hayvanınız ve bebeğinizi zakkumdan sakınmalısınız.

ZAKKUM ÇİÇEĞİ BAKIMI

Fazla gölge sevmez, bol güneş sever. Toprak konusunda seçici değildir. Aşırı asitli ve aşırı kireçli olmayan topraklar uygundur. Yetişkin zakkumlar çok su istemez. Ama yaz aylarında susuz bırakılmaması gerekir. Yaz aylarında toprağın yüzeyi çok kuru kalmayacak şekilde, kışın ise daha seyrek sulamak yeterlidir.

Toprak kötü değilse gübre istemez. Toprak çok kötüyse bahar aylarında bol bol koyun gübresi verilebilir. Saksıda yetiştirilen zakkuma ise suya karıştırılan genel amaçlı bitki besinlerinden vermekte fayda var. Ayda iki defa vermek yeterli olacaktır.

Zakkum sonbahar sonunda sulanmalıdır. Dikildikten sonra ilk iki yıl hiç budanmamalıdır.

ZAKKUM NASIL ÇOĞALTILIR?

Zakkum yarı olgun dal çeliği ile çoğaltılır. Yaz sonu ya da snbahar başında çoğaltılabilir. Dallar uç dal olmalı ve 3 tam olgun yaprak olmalı.

Suda köklendirerek de çoğaltılabilir.