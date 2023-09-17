Zahid Akman, ABD'den aktardı: Şimşek yuvarlak masayı kuruyor, dev yatırımlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kalabalık bir heyetle ABD'nin New York şehrine geldi.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zahid Akman, 'Kanal 7'de Sabah' programında Başkan Erdoğan'ın temaslarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ADETA ÇIKARMA YAPILDI"

Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve Türkiye'de önemli işlere imza atan birçok iş adamının Erdoğan'ın New York ziyaretine eşlik ettiğini söyleyen Zahid Akman, "Adeta Amerika’ya bir çıkartma yapıldı" ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN, ELON MUSK İLE GÖRÜŞECEK

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zahid Akman, Başkan Erdoğan'ın bugün saat 15:00'te Türkevi'nde, Gürcistan Başkanı İrakli Garibaşvili'yi kabul edeceğini, ardından Ahıska Türkleri ile bir toplantıya katılacağını ve sonrasında da SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk ile görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde yabancı bir tv kanalına röportaj vermesi de beklenirken, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin yemeğinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla onur konuğu olarak ağırlanacak.

EMİNE ERDOĞAN'IN TEMASLARI DA YOĞUN GEÇECEK: 'SIFIR ATIK' PROJESİ DÜNYAYA YAYILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının yanı sıra eşi Emine Erdoğan'ın da New York temaslarının çok yoğun geçeceğini söyleyen Akman, Emine Erdoğan'ın özellikle katılımcı liderlerin eşleriyle birlikte birçok toplantıya iştirak edeceğini ifade etti.

Akman ayrıca, BM Genel Sekreteri Gutterres'in de katılacağı bir törenle "Sıfır Atık" projesinin birçok dünya ülkesine yayılmasına vesile olacak bir protokolün imzalanacağını açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN PROGRAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York programına dikkat çeken Zahid Akman "Bir yuvarlak masa toplantısıyla, çok büyük yatırımcıları bir araya getirerek Türkiye'ye fonların ve yatırımların gelmesini amaçlayan önemli toplantılar olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm görüşmelerini BM binasının hemen yanında olan Türkevi’nde gerçekleştireceğini söyleyen Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zahid Akman şu ifadeleri kullandı;

Tüm konukları orada ağırlayacak. Gerçekten Türkevi tüm dünyanın dikkatini çeken büyük bir hevesle baktıkları "Keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa" dedikleri güzellikte bir bina. Konum itibariyle, binanın kalitesi itibariyle herkesin çok dikkatini çekiyor. Böyle prestijli bir yapının yapılması Sayın Cumhurbaşkanının döneminde mümkün oldu. Ülkemizin itibarını yükseltecek, ülkemizin diğer ülkeler üzerindeki etkisini artıracak böyle bir konumdaki bu bina büyük hayırlı hizmetlere vesile oluyor.