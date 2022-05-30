  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Zaferin getirdiği yeni imkanlardan maksimum derecede faydalanılıyor"
Aktüel

"Zaferin getirdiği yeni imkanlardan maksimum derecede faydalanılıyor"

İki devlet bir millet sözünün özellikle Karabağ Zaferi ile vücut bulmasından sonra Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tarihi zirvelerini yaşıyor. Azerbaycanlı Gazeteci Agil Alesger kurumlar arası ilişkilerin de arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:11:00 -
"Zaferin getirdiği yeni imkanlardan maksimum derecede faydalanılıyor"

YENİ AKİT  ANKARA

İki devlet bir millet sözünün özellikle Karabağ Zaferi ile vücut bulmasından sonra Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tarihi zirvelerini yaşıyor. Azerbaycanlı Gazeteci Agil Alesger kurumlar arası ilişkilerin de arttığını söyledi.

Agil Alesger, "Yapılan çalışmaların sonucu olarak medya ve STK alanında da iş birliğinin diğer sektörlerdeki ile aynı seviyeye ulaşacağına inancımız her geçen gün daha da artıyor." dedi.

Son dönemlerde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni seviyeye ulaştı. İki ülke arasında üst düzey devlet yetkililerinin ziyaret trafiği yaşandı, önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına katıldı, Bakü`de Azerbaycan-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Forumu düzenlendi, daha sonra Aliyev`le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımları ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - TEKNOFEST yapıldı.

Son bir ayda yaşanan sıcak temasların Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine olumlu etkilerini değerlendiren Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, gelişmelerin her iki ülke vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gerçekten de "Bir millet, iki devlet" ruhuna uygun şekilde ilerliyor." diyen Alesger, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin özellikle son zamanlarda daha da derinleştirilmesi ve tüm alanları kapsayan iş birliğinin geliştirilmesi büyük memnuniyetle bahsettiğimiz konular arasında yer alıyor. İlişkilerin bu denli ivme kazanması elbette sayın cumhurbaşkanları İlham Aliyev`le Recep Tayyip Erdoğan`ın sonuç odaklı siyasetinin neticesidir. Azerbaycan`ın Türkiye`nin manevi ve siyasi desteği ile 44 günlük Vatan Savaşı`nda elde ettiği muhteşem zafer, ilişkilerin geliştirilmesi için de yeni imkanlar sunmaktadır ve bu imkanlardan maksimum derecede faydalanılıyor. Burada tabi Türk şirketlerin Karabağ`ın yeniden inşasında üstlendikleri rol özellikle söylenmelidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay