"Zaferin getirdiği yeni imkanlardan maksimum derecede faydalanılıyor"

YENİ AKİT ANKARA

İki devlet bir millet sözünün özellikle Karabağ Zaferi ile vücut bulmasından sonra Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tarihi zirvelerini yaşıyor. Azerbaycanlı Gazeteci Agil Alesger kurumlar arası ilişkilerin de arttığını söyledi.

Agil Alesger, "Yapılan çalışmaların sonucu olarak medya ve STK alanında da iş birliğinin diğer sektörlerdeki ile aynı seviyeye ulaşacağına inancımız her geçen gün daha da artıyor." dedi.

Son dönemlerde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni seviyeye ulaştı. İki ülke arasında üst düzey devlet yetkililerinin ziyaret trafiği yaşandı, önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına katıldı, Bakü`de Azerbaycan-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Forumu düzenlendi, daha sonra Aliyev`le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımları ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - TEKNOFEST yapıldı.

Son bir ayda yaşanan sıcak temasların Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine olumlu etkilerini değerlendiren Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, gelişmelerin her iki ülke vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gerçekten de "Bir millet, iki devlet" ruhuna uygun şekilde ilerliyor." diyen Alesger, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin özellikle son zamanlarda daha da derinleştirilmesi ve tüm alanları kapsayan iş birliğinin geliştirilmesi büyük memnuniyetle bahsettiğimiz konular arasında yer alıyor. İlişkilerin bu denli ivme kazanması elbette sayın cumhurbaşkanları İlham Aliyev`le Recep Tayyip Erdoğan`ın sonuç odaklı siyasetinin neticesidir. Azerbaycan`ın Türkiye`nin manevi ve siyasi desteği ile 44 günlük Vatan Savaşı`nda elde ettiği muhteşem zafer, ilişkilerin geliştirilmesi için de yeni imkanlar sunmaktadır ve bu imkanlardan maksimum derecede faydalanılıyor. Burada tabi Türk şirketlerin Karabağ`ın yeniden inşasında üstlendikleri rol özellikle söylenmelidir."