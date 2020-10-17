Zaferden sonra Türkiye güç merkezi olacak

Muhammet Kutlu Ankara

27 Eylül’den itibaren bölgede yeniden alevlenen savaşa ilişkin Akit’e konuşan Azerbaycan milletvekilleri, Karabağ zaferinin ardından Türkiye’nin yükselen güç olacağını görüşünde birleşiyorlar. “Türk ordusu ve Türk askeri nerede varsa, orada mutlaka barış var” diyen iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi’nin milletvekili ve Yeni Azerbaycan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Bölgeye barış getirecek

“Türkiye olgusu bölge için istikrar sağlayıcı güç olarak ön planda gözüküyor. Bölgede barışçıl bir misyon yürütmekte ve tarihi barışın sağlanması açısından çok önemli bir aktör olarak kendisini göstermektedir. Tüm bunlar bölgede sadece Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünde değil, aynı zamanda Güney Kafkasya’da ve etraf bölgelerde barışçıl ve entegrasyona dayanan yeni bir düzenin oluşumuna da fayda sağlayacaktır. Son olaylar Azerbaycan’ın askeri ve politik hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihe geçecektir. 150 yıllık tarihinde ilk kez ülkemiz sırf askeri alanda böyle önemli ve stratejik başarılara imza atıyor. Bu yeni dönem aynı zamanda kardeş Türkiye’nin de Güney Kafkasya’ya tekrar geri dönüşü olarak ta kabul edilebilir. Türkiye’nin, politik ve askeri açıdan bölgede kendine ciddi anlamda yer edinmesi bugün gözüktüğü kadar açık ve net gözükmemişti. Fakat şu an güçlenen Türkiye, Kuzey Afrika’dan tutun da, ta Balkanlara kadar uzayıp giden çok karmaşık ve aynı zamanda çok önemli jeopolitik alanda yetki sahibine dönüşmekte. Buna tanık oluyoruz.”

Güç Türkiye’de

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili İtizam Yusifov da şunları dile getirdi: “Her zaman tüm konularda Azerbaycan’ın yanında olan Türkiye’nin politik anlamda da bu savaştan sonra gücü iyice artacak ve dünyada haklının yanında olan bir güç merkezine dönüşecektir. Karabağ’ın işgalden kurtarılmasıyla dünyada güçler dengesi genel anlamda Türkiye ve Türk dünyasının yararına değişecek. Artık dünyadaki Türk halklarının kendi özüne geri dönüşü hızlanacak ve herkes kendi kimliğiyle gurur duyacak. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı son yaptığı sabotajlardan sonra muzaffer ordumuz karşı saldırıya başlayarak, Ermenilerce işgal edilmiş topraklarımızı birer birer kurtarmağa başladı. Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşması, bizim toprak bütünlüğümüzün sağlanmasıyla Azerbaycan yeni bir döneme girecek ki, bu da genel olarak bu bölgenin gelişimini hızlandıracaktır.”

Kafkas İslâm ordusu

Yeni Azerbaycan Milletvekili Sadık Kurbanov ise, şunları ifade etti: “En büyük amacımız Ermenileri özbeöz toprağımız Karabağ’dan geri püskürtmek ve o toprakları tekrar özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bu zafer, dünya jeopolitik dengesini yeniden oluşturacaktır. Kanımca, Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardıktan sonra benzer sorunla karşı karşıya bulunan halkların da bu sorunun çözüleceğine dair umudu daha da artacaktır. Azerbaycan’ın yanında manevi destekleriyle güçlü Türk halkı var, güçlü Türkiye devleti var. Ve Türkiye’nin kardeş Azerbaycan’a verdiği desteğin dünyada eşi benzeri bulunmamaktadır. Bu raddeden sonra biz burada artık stratejik işbirliğinden ya da stratejik işbirliğinden değil, direkt kardeşlikten bahsediyoruz. Yüz sene önce Kafkas İslam Ordusu en zor günlerde Azerbaycan’ın yardımına koştu, bugün de Türkiye manevi desteğiyle Azerbaycan’ın yanındadır ve yanında da olacak. Asla ve asla eti tırnaktan ayırmak mümkün olmadığı gibi Azerbaycan’ı Türkiye’yi de Azerbaycan’dan ayırmak mümkün değildir. Diğer Türk cumhuriyetlerinin de Azerbaycan’la Türkiye’nin kardeşliğini örnek alarak ileriye doğru net adımlar atacağından, Türk dünyasının ve aynı zamanda tüm dünyanın da bundan fayda sağlayacağına canı gönülden inanıyoruz.”