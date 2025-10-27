Zafer sonrası Sadettin Saran'dan dikkat çeken sözler

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK’yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın gösterdiği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saran, futbolculardan yönetime kadar herkesin kenetlendiğini vurguladı.

"Takımımız sahada her şeyini ortaya koydu"

Saran, 90 dakika boyunca istekli ve azimli bir takım izlediklerini belirterek, "Sahada son derece azimli ve istekli bir takım vardı ve takımımız her şeyini ortaya koydu. Bütün ekibimiz, yedeklerinden Samandıra’daki çalışanlara kadar, yöneticilerimizle birlikte kenetlenmiş durumdayız. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyorum" dedi.

"Biz önümüze bakıyoruz, hak yemeyen bir takımız"

Gündemdeki tartışmalara da değinen Başkan Saran, dış etkenlerin takımı etkilemeyeceğini söyleyerek, "Biz bunların çoğunu zaten biliyorduk. Başından beri aynı şeyleri söylüyorduk. Biz önümüze bakıyoruz. Hak yemeyen bir takımız. Biz sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Tekmeye kafayla giren bir takımımız var. Dediğim gibi dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Bu bizim kendimizin, yönetimizin takip edeceği bir şey. Futbolcularızı ilgilendiren bir konu değil" dedi.

"Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak"

Sadettin Saran, Türk futbolunda yaşanan hakemlerin bahis skandalıyla ilgili gelişmeleri değerlendirerek adalet ve şeffaflık vurgusu yaptı. Saran, "Bakın bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Onların da üstüne sonuna kadar gideceğinize inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Geçmişe değil bunu bunu bir fırsat olarak görüp yeni bir sayfa Türk sporu için Türk futbolu için yepyeni bir sayfa açılacak bundan sonra. Ben ona inanıyorum. Ben bundan umutluyum bu gelişmelerden. Çünkü olması gereken buydu. Dibi gördük bu işlerde maalesef. Biraz daha da olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri gidecek, çok daha iyi noktalara gidecek. Dolayısıyla tekrar federasyonumuzu ve bu işi ortaya çıkaranları tebrik ediyorum. Ve sonuna kadar biz de takipçisi olacağız. Ama ben inanıyorum ki son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Çok önemli bir döneme Türk futbolu adına, Türk sporu adına bu adaletsizlik, bu kokuşmuşluk yani sona erecek. Ben ona inanıyorum. Biz umutluyuz. Öyle böyle dedikodular üzerine hareket etmeyeceğiz. Her şey yavaş yavaş çıkacak. Spekülasyonlara lüzum yok. Her şey ortaya çıkacak. Biz buna inanıyoruz. Çıktıkça konuşuruz. Beşiktaş için İstanbul’a dönünce buna bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızla birlikte bu şampiyonluğu kazanacağız"

Taraftarların desteğinin önemine dikkat çeken Saran, "Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün bugün az sayıda taraftarımız vardı ama gördünüz nasıl destek verdiler bize. Çok gururluyuz. Beşiktaş’ta da böyle olacak. Bundan sonra zaten sadece takım değil taraftarımızla beraber. Yani bu şampiyonluğu taraftarsız yapamayız. Onlar çok önemli. Bugün de gördünüz burada az sayıda Fenerbahçeli vardı ama 90 dakika hep beraber şahit olduk. Çok güzel destek verdiler. Bu da böyle devam edecek. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakem fena bir maç yönetmedi"

Karşılaşmanın hakemi hakkında da konuşan Saran, "Hakemi çok heyecanlı izledik ama bence güzel bir maç yönetti, fena değildi. Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" diye konuştu.