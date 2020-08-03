Zafer Şahin gazeteci kimdir nerelidir?
Zafer Şahin kimdir nereli, Yazar Zafer Şahin kimdir, Gazeteci yazar Zafer Şahin kimdir? Zafer Şahin Takvim’de mi çalışıyor? Soruları CNN Türk başta olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında gündeme ilişkin son dakika haberlerini yorumlamasıyla dikkatleri üzerine çekmesiyle birlikte merak ediliyor. Peki, Zafer Şahin kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Zafer Şahin kimdir? CNN Türk'te gündemi yorumlayan Zafer Şahin nereli? 1973 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir'de tamamladı. Yine İzmir'de gazeteciliğe başladı. 2008 yılında Parlamento Muhabiri olarak başladığı Yeni Asır Gazetesi (İzmir bölgesi gazetesi) serüvenini uzun bir dönem Ankara Temsilcisi olarak sürdürdü. Daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. Kasım 2017'de görevini bıraktı.
Kariyerine Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi olarak devam etmekte. Gazeteci Zafer Şahin, 2017 yılında Turkuvaz yayınlarından çıkan "Kestanepazarı’nın Sahte Mesihi" adlı kitabın yazarıdır.