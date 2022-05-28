Zafer Partisi'nin ilahiyatçısından sapkın sözler: Biz ümmet değil, milletiz!

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Veryansın yazarı Zafer Partili ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, bugünkü köşesinde, "Biz ümmet değil, milletiz!" başlığını kullandı.

'Ümmet demokratik ve özgür değildir'

"Biz siyasal özgürlüğü ve demokrasiyi esas alırız." diyen Prof. Filiz, Efendimiz'in (SAV) ümmeti olma şerefini şöyle kötüledi:

Bizde ulusun yönetenler üzerinde denetimiyle siyasal özgürlük sağlanmıştır. Ümmet, demokratik ve özgür değildir. Denetimini, halk yapmaz. Başında Tanrı’nın vekili veya gölgesi sıfatını taşıyan dinsel atanmışlar vardır. Denetimini tanrı yapmayacağına göre, ümmet, denetimsiz bir sözde yönetimin nesnesidir.

Ümmeti geri kalmış olarak yorumlayan Şahin Filiz, şöyle devam etti:

Ümmette akıl ve bilimden önce, inanç ve itaat vardır. O yüzden ümmetçilik akılcılık, bilim ve kültürde geri kalmaya yol açar. Milli kültürü, geleneği, yabancı ülkelerle bilim ve teknolojide rekabeti önemsemez. Yığınlar, itaat ve inançlarıyla ölçülürler. Özgürlük, güvenlik ve huzur, halkın seçtiği yöneticilerin halkın kendilerine yüklediği sorumluluk olmaktan çıkar, Tanrı’ya havale edilir. Yönetici ile halk arasında değil, yönetici ile Tanrı arasında bir mukavele varmış gibi hareket edileceğinden, yöneticinin Tanrı adına ne zaman, ne buyuracağı hep onun kişisel üstünlüğüne bağlıdır.