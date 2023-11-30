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Gündem Zafer Partisi'nin Hamas rahatsızlığı! Ülkeyi bunlar mı yönetiyor?
Gündem

Zafer Partisi'nin Hamas rahatsızlığı! Ülkeyi bunlar mı yönetiyor?

Yeniakit Publisher
2023-11-30 18:45:00 - 2023-11-30 19:28:43

Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Faruk Şen, şehirdeki bir köprüye asılan Hamas posteri önünde çekim yaptı.

İP'liler ve CHP'lilerle aynı dili kullanan Zafer Partili Şen, Hamas'ı "terör" örgütü olmakla itham edip, posterin kaldırılması için hem çağrı yaptı hem tehditte bulundu.

AGD'nin astığı mücahid Hamas'ın pankartı gündüz saatlerinde yerinden söküldü.

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