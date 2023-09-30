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Gündem Zafer Partisi'nden istifa edip MHP'ye katıldılar
Gündem

Zafer Partisi'nden istifa edip MHP'ye katıldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:57:00 -
Zafer Partisi'nden istifa edip MHP'ye katıldılar

Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk ve beraberindeki eski Zafer Partililer Ankara İl Başkanlığı'ndaki törenle MHP'ye katıldılar.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, MHP Ankara il ve ilçe teşkilatları seçime hazırlıklarını sürdürüyor. Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk ve beraberindeki eski Zafer Partililer, MHP'ye katıldı.

MHP'ye katıldılar

Zafer Partisi’nden istifa eden 20’ye yakın vatandaş da yapılan törenle MHP’ye üye kaydını gerçekleştirdi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan törende yaptığı konuşmada, üye kaydı yapan yeni vatandaşlara teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, şehitlerimiz, rahmetli başbuğumuza dilini uzatmamış tüm arkadaşlarımız ile yerel seçimlere birlikte girerek mücadelemizi vereceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

30 alevi de MHP'ye üye oldu

Öte yandan Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları üyesi 30’a yakın Alevi vatandaş MHP Ankara il binasında gerçekleşen törenle üye kayıtlarını yaptırdı.

Doğan, yeni üye olan vatandaşlardan MHP için sonuna kadar mücadele vereceklerine dair de söz aldı.
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Kaynak: İHA

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