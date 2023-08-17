Zafer Partisi kışkırttı Şanlıurfalılar sokağa indi! Suriyelilere saldırıyorlar
Şanlıurfa’da Zafer Partili hesapların ortaya attığı “Suriyeliler bir çocuğu taciz etti” iddiası üzerine, Suriyelilere ait işyerleri talan edilmeye başlandı.
Zafer Partisi'nin ırkçı politkalarıı, sokakları karıştırmaya devam ediyor.
Şanlıurfa’da Zafer Partili hesapların “Suriyeliler bir çocuğu taciz etti" iddiası üzerine kışkırtmaya gelen vatandaşlar sokaklara indi.
Ümit Özdağ'ın partililerinin kışkırttığı Şanlıurfalılar, Suriyelilere ait ev iş yerlerine saldırdı.
Öte yandan sokakta arbede çıkartan grup, emniyet mensuplarına da mukavemette bulundu.
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