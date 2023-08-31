Zafer Partisi kardeş halkları birbirine kışkırtmayı sürdürüyor! Irkçı Özdağ ülkenin güvenlik sorunu haline geldi
Irkçılık politikasıyla fitne tohumları ekerek kardeş halkları düşmanlaştırma çabasını sürdüren Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi, ülkenin güvenlik sorunu haline geldi.
Zafer Partisi'nin İstanbul teşkilatı, göçmen vatandaşları hedef alan afiş asma provokasyonunu sürdürüyor.
Özdağ'ın partilileri bu sefer de İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nin birçok noktasına göçmenleri hedef alan Arapça yazılı afişler astı.
Kağıtta yer alan Arapça yazının çevirisi de afişlere eklendi:
"Ey işgalci, misafirlik vakti geçti, gitme vakti geldi, memleketine dön."
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