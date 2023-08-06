Zafer Partisi Avcılar İlçe Başkanı’ndan şok sözler! Bu Suriyeli’nin dilini keselim

Dili kesilmekle tehdit edilen kişi “Ümit Özdağ Türkiye’nin güvenliği açısından en az Selahattin Demirtaş kadar tehlikelidir. Deprem sürecinde yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız da Büyük ihtimalle yalan söylüyor fakat yalan söylemiyorsa bunu yapanların ellerine sağlık çok iyi yapmışlar.” Şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Bu kişinin paylaşımına kendi sosyal medya hesabında yer veren Zafer Partisi Avcılar ilçe başkanı İsmail Tatar, Parti avukatlarımız benimle iletişime geçiniz. Bu Suriyeli elemanın dilini kesip vatandaşlığını iptal edilinceye kadar çabalayalım ait olduğu yere gönderelim. Adres ve telefonunu biliyorum. Diye avukatlarından yardım istedi.

Ali Tatar’ın bu paylaşımı büyük tepki gördü.

İşte onlardan bir tanesi:

“Zafer Partisi Avcılar ilçe Başkanı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bitirmekle tehdit ediyor. Ümit Özdağ isimli faşist ırkçıların ülkeye giriştiği şiddet ortamına bakın.”

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