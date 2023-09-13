Zamanında susturulmadılar... Zafer Partililerden skandal sokak çağrısı! ÖZGÜR DER'in mitingini basacaklarmış
Ülkenin güvenlik sorunu haline gelen Ümit Özdağ ve partilileri artık açıkça sokak olaylarına çağrı yapmaya başladı.
Zafer Partisi'nin Ardahan Milletvekili adayı, "Müdafaa Hareketi" adlı grubun öncüsü Erdi Can Yıldız büyük bir skandala imza attı.
Aynı yere gelip ne yapacaksın Erdi?
ÖZGÜR DER'in ırkçılığa karşı ses yükseltip mazlumların yanında saf tutacağı Saraçhane mitingi öncesinde, Zafer Partili Erdi Can Yıldız da ırkçı taraftarlarına, "aynı saatte aynı yerde olalım" dedi.
Yıldız, sosyal medya hesabından “Siyasal İslam’a karşı Türk Milliyetçiliğinin dirilişi Saraçhane'de başlayacak” ifadelerini kullandı.
Erdi Can Yıldız, Arap düşmanı ırkçı eylemleriyle daha önce de gündeme gelmişti. Bugüne kadar engellenmeyen Yıldız, iki farklı grubu bir araya getirip sokak olayına sebep olabilecek çağrıyı yapacak kadar cesur davranıyor.