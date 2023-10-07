Zafer Partili karaktersizden korkunç paylaşım: Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin!
Zafer Partisi Şırnak 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mahmut Tatar, "Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin" diyerek Filistinlileri hedef alan paylaşım yaptı.
Zafer Partisi Şırnak 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mahmut Tatar, "Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin" diyerek Filistinlileri hedef alan paylaşım yaptı.
Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.
Avrupa ülkeleri ve kurumları, Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımladı. Çok sayıda ülke de Filistin'e desteğini ilan etti.
Zafer Partisi Şırnak 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mahmut Tatar ise skandal bir açıklamaya imza attı.
Tatar, "Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin" diyerek Filistinlileri hedef alan paylaşım yaptı.
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