Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!
Halil Konakcı Hoca'yı İstiklal Mahkemeleri'nde yargılamayı hayal eden darbecilerin torunu Ümit Özdağ'ın partilileri, Ankara Melike Hatun Camii önünde çirkin bir provokasyona imza attı.
Hatay konusundaki sözlerinin çarpıtılmasıyla hakkındaki linç kampanyası başlatılan Halil Konakcı Hoca tehditler almaya başladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halil Konakcı Hoca için, "İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanmalı" diyerek toplumu provoke etmişti.
Özdağ'ın partilileri de Konakcı Hoca'nın görev yaptığı Ankara Melike Hatun Camii'nde çirkin bir provokasyona imza attı.
Cami önünde toplanan grubun Konakcı Hoca'yı tehdit ettiği öğrenildi.
Halil Konakcı Hoca provokasyonu, "Zafer Partili bir grup, gece saatlerinde görev yaptığım caminin önüne gelerek tehditler savurup hakaret ettiler." ifadeleriyle duyurdu.
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