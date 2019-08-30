0553 313 94 23

Zafer Bayramı’nda komutanın konuşması duygulandırdı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşmasıyla duygulandıran Bandırma 6.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:22
Zafer Bayramı’nda komutanın konuşması duygulandırdı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşmasıyla duygulandıran Bandırma 6. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Kıdemli Albay Selahattin Akalp, alkış yağmuruna tutuldu.


Büyük Taarruz’un 97’nci yıl dönümü ve Zafer Bayramı törenleri Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenlerde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 6. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Kıdemli Albay Selahattin Akalp yaptı. Akalp’in konuşması sık sık alkışlarla kesilirken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Kıdemli Albay Selahattin Akalp, "Ey Mehmetçik 26 Ağustos’ta Kocatepe’den kasırga olup aydınlığa doğan, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zafer olup ümitsizliği boğan, 9 Eylül’de İzmir’in dağlarında çiçek olup sonsuzluğa yağan Mehmetçik. Bu vatanı kuran, sonuna kadar varolsun diye varlığı toprak olan, toprağa değil, koca bir tarihi dolduran, düşman kurşununa yüreği ile meydan okuyan Mehmetçik. Gövdesi toprakta yatan Mehmetçik. Üstünde biz yeşerelim diye etini, kemiğini kara toprağa katan Mehmetçik. Varlığın varlığımıza, hayatın hayatımıza armağan Mehmetçik. Ey Türk çocuğu, şehit olur bedenimi söndürürüm. Senin gözlerinle ışık olur görürüm. Toprağa vatan diye bürünürüm. Sen soluk aldıkça ben büyürüm. Dağlarda türkülerin için yürürüm. Kefenimle değil, ümitlerimle gömülürüm. Bayram sevincine armağandır ömrüm. Ben 23 Nisanlar bayram olmazsa ölürüm. Ey Türk gençliği, mutluluğun için mutluluğunu toprağa gömenler var. Eğitimin için dağlarda, ovalarda gece gündüz yürüyenler var. Sen bağımsız, özgür yaşa diye yaşamını senin yoluna serenler var. Sen onurlu yetiş diye, vatan sana canım feda deyip sonsuzluğa yürüyenler var. Sevdalıysan aşkını, yaşıyorsan ömrünü, soluk alıyorsan son nefesini bu kara toprağa gömenler var. Sen fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil ol diye geleceğimizi çağdaş uygarlıkların üzerine koy diye dağlarda çarpışan, denizlerde boğuşan, göklerde dalaşan birileri var. Ey anacığım, bayrağın kızılına ana kuzusunu, ay yıldızın parıltısına göz nuru yavrusunu, toprağın beşiğine yavrusunun son uykusunu armağan eder bir ana. Bir ana kuzusu can verir, bir ulus övünsün, çalışsın, güvensin diye. Yüreğinin derinliğine damla damla, alev alev, ağlar bir ana binlercesi gülsün diye. Ey silah arkadaşım, bu kutsal vatana armağınımız, bağımsızlık için akıttığımız kanımız, özgürlük için döktüğümüz canımız, egemenlik adanmış sevdamız, son nefeste vatan sağolsun diye halimizdir. Gecenin derininde gökleri yırtarken, göğün koynunda şehidin soluğu ile dolar uçağımızın köşkü. Bileklerimizde atalarımızın gücü, ellerimizde, bacaklarımızda gazilerimizin dokunuşu. Göğsümüzde Mehmetçiğin yürek atışı, ciğerlerimizde şehidin tükenmez son nefesi, bakışlarımızda ay yıldızın ışığı, varlığımızda bütün ulusun varlığı, birlikte gideriz gecenin karanlık hedefine, milletin egemenliğini imza yapıp atarız, her hedefin merkezine. Ey vatan, her sabah küçük çocuk ciğerlerinle, göğüs kafesime sığmayan yüreğimle bu topraklar için yükselmek, ileriye gitmek dileğimle yüreğimden göklere taşan deli kanımla, bu kutsal vatana adanmış canımla, yurdumu milletimi, özümden çok sevdiğimi defalarca haykırmışsam bir kere her zaman ve her yerde asker olup, vatan, cumhuriyet, vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime, namusum üzerime asker andı içmişsem bir kere 5 yılım, 10 yılım, onlarda yılım değil, ömrüm tümden feda olsun sana, varlığım tümden armağan olsun bölünmez varlığına" dedi.


Konuşmasının son bölümünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ayıran Albay Akalp, "Ey Atatürk, Başkomutan, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Emret başkomutanım, her 19 Mayıs’ta mavi gözlerinde deniz, sarı saçlarında batmayan güneş olup Samsun’dan aydınlığa doğarız. Emret başkomutanım, her 23 Temmuz’da manda ve himayeyi yıkar Erzurum’dan bağımsızlık ateşini alev alev yakarız. Emret başkomutanım her 4 Eylül’de ya istiklal ya ölüm olup Sivas’ta bağımsızlık yoluna canımızı adarız. Emret başkomutanım, her 23 Nisan’da egemenlik olup, yıldız olup Ankara’dan gökyüzüne yağarız. Emret başkomutanım her 13 Eylül’de umut olup, inanç olup, direnç olup Sakarya’da yeniden doğarız. Emret başkomutanım her 30 Ağustos’ta şehit sancaktar olup, kanımızla bayrağımıza can katarız. Vatan olup Dumlupınar’da toprağın yüreğine oluk oluk dolarız. Emret başkomutanım her 9 Eylül’de İzmir’in dağlarında çiçek olup sonsuzluğa yağarız. Emret başkomutanım son kurşun olup Bandırma’da çelik kanatlarımızla istikbal imzasını, Atatürk imzasını gökyüzüne nakış nakış yazarız. Emret başkomutanım, her 29 Ekim’de Cumhuriyet ışığı olup güneşleri ışıl ışıl yakarız. Emret başkomutanım, her 10 Kasım’da hepiniz, hepimiz Mustafa Kemal olup sonsuzluğa akarız" dedi.


Albay Akalp konuşmasının ardından alkış yağmuruna tutulurken, tören okunan şiir ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Törenlere Kaymakam Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kıdemli Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, askeri ve mülki erkan ile STK ve partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlerin ardından Kaymakam Günhan Yazar, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar: "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"
    1. Bakan Akar: "Dün iki Türk, iki..
    2. 30 Ağustos Zafer Bayramı Burhaniye’de..
    3. Malatya’da minibüs ve okul servis..
    4. Elbeyli ilçesinde 30 Ağustos..
    5. MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda..
    6. Ryan Babel’e milli davet
    7. Samandağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. Elbistan’ta sokak satıcılarına..
    9. Türkiye sınırında sıcak anlar! Rus..
    10. Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel..
    11. Yeni Malatyasporlu futbolculara oyun..
    12. Babel'e milli davet
    13. Altınözü’nde 60 kaçak göçmen yakalandı
    14. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    15. Kongo Demokratik'te eboladan ölenlerin..
    16. Midilli adasına 1 günde 500 mülteci..
    17. Sındırgı Festivaline Tellallı davet
    18. Dr. Rıza Nur Kütüphanesi 2 yılda..
    19. Iğdır’da Zafer Bayramı coşkusu
    20. Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    21. Türkeli’de Zafer Bayramı kutlaması
    22. Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor
    23. Muratpaşa turunç fidanı üretiyor
    24. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    25. Balıkçıların sorunu yıllardır..
    26. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın..
    27. Geçirdiği şokun etkisi ile kaza..
    28. Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği..
    29. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak