Zafer anıtına Bismillah

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına öncülük eden mega projeler bir bir devreye giriyor. Türkiye’yi ulaşım ağında dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirecek yeni havalimanı, bugün görkemli bir törenle açılacak. Yolcu sayısı anlamında geçen yıl dünyanın en büyüğü olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’ndan 225 noktaya uçuş yapılıyor. Yine ikinci olan Pekin Başkent Havalimanı’ndan 244 ve 2017’de dünyanın en kalabalık üçüncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı’ndan ise 240 noktaya uçuş gerçekleşiyor. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yeni havalimanından ise 350 noktaya uçuş yapılabilecek. Ayrıca 3. Havalimanı ile Almanya Frankfurt “yolcu transfer merkezi” olma unvanını kaybedecek.

1 milyon kişiye istihdam

Yeni havalimanı ile ilgili Akit’e konuşan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Avrupa’daki hiçbir şehre İstanbul Yeni Havalimanı ölçeğinde bir havalimanı yatırımı yapılmadığına dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Yeni havalimanının hedeflenen yıllık 200 milyon yolcuya yirmi yıl içinde ulaşacağı ve böylece şehirdeki toplam istihdama yaklaşık 1 milyon kişilik katkı sağlayacağı söylenebilir. Avrupa’nın en büyük havalimanı olan Londra-Heathrow’un genişletilmesi projesi henüz planlama aşamasındadır. Berlin’de inşa edilmekte olan yıllık 34 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanının ise en erken 2020 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İstanbul, sahip olduğu avantajlar dolayısıyla, Basra Körfezindeki havalimanlarının geleneksel pazarlarında da payını artırabilecektir.”

Havacılığın merkezi olduk

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji Güvenlik Uzmanı emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları da şunları ifade etti: “Tamamlandığında, dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Bismillah diyeceğimiz tarihi projenin durdurulmasına yönelik çeşitli provakasyonlar yapıldı. Önü açık bu ülkenin yolunu kesmek için yakıp yıktılar. Hatta pek çok defa farklı şekillerde darbe girişimlerinde bulundular. Geldiğimiz noktada, engellenmek istenen projelerin hedeflendiği gibi inşa edildiğini iftiharla söyleyebiliyoruz. Azim ve istikrar sonucu Türkiye, havacılığın merkezi konumuna gelmiş durumda. Son dönemde hayata geçirilen projeler, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.”

Hem rekabet hem kalite gelir

Gazeteci yazar Güntay Şimşek ise, şöyle konuştu: “Atatürk Havalimanı’nda slot sorunumuz vardı. Yeni projeyle son bulacaktır. İstanbul’daki trafik sorununa nefes aldıracak Yeni Havalimanı, rekabeti de artıracak. Bu rekabet ise yolcuya kalite olarak yansıyacak. Yolcuya, İstanbul’a ve Türkiye turizmine bu anlamda önemli bir katkısı olacaktır. Coğrafyanın bize verdiği avantajı Yeni Havalimanı ile kullanacağız. Açıkçası bu konuda geç bile kalındı. Jeopolitik olarak Doğu ile Batı’yı, Kuzey ile Güney’i birbirine bağlayan bir noktada bulunuyoruz. Bu projeyi sadece havacılık olarak değil; Türkiye’nin gelişmesine katkı sunan önemli bir adım olarak da değerlendirmek gerekiyor.”

200 milyon yolcu ile dünyanın en büyüğü!

Yeni havalimanı, sahip olduğu özellikleri ile rakiplerinin önünde yer alıyor. Tüm fazları devreye girdiğinde yıllık yolcu kapasitesi 200 milyon kişiye çıkacak dev proje, yılda 125 milyon yolcu ağırlayabilen en yakın rakibine fark atıyor. Yüz ölçümleri kıyaslandığında da, 76.5 milyon metrekarelik alanı ile İstanbul 3. Havalimanının, 2017 yılının en kalabalık havaalanlarından 2 kat daha büyük olduğu görülüyor.

Dış güçlerin sözcüleri çırpınmıştı

Sol örgütlerin tahrikleri, gezicilerin engellemeleri ve Batılı ülkelerin provokasyonlarına rağmen Yeni Havalimanı, bugün hizmete giriyor. Dış güçlerin sözcülerinin çırpınışlarına rağmen Türkiye mega projelerini birer birer hayata geçiriyor.