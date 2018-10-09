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Zabıta memurunu döven daire başkanına hapis şoku!

İstanbul'un Kartal ilçesinde emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

09 Ekim 2018 Salı 17:46
Zabıta memurunu döven daire başkanına hapis şoku!

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz yıl aralık ayında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan’a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle zabıta memuru Fidan bayılmıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:46
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali
  2. Kenan Fidan
  3. Zabıtayı döven amir
  4. hapis şoku
  5. dava açıldı

YORUM YAZ

  • Ugur GürUgur Gür55 dk önce
    3Tane tokata hapis yatan gördünüzmü. Ahbrve ATVdegörürsünüz. Yalan haberden kim ölmüş.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    devletin çelik zırhlarını şahsi kibir ve gururu için kullanan insanlıktan nasibinialmamış bu başkan bozuntusunun binlercesi kamuda görevlerine devam etmektedır.bu nedenle insanlıktan nasipsiz bu tiplere bir ders olması vede çizmeyi aşmamaları için kanunun emrettiği en yüksek cezayı hakimlerimiz bu nasipsize versinler,ki diğerlerine ders olsun.nedenine gelince herkesin suçları bu şekilde ap açık belgelendirilmesi mumkun olmamaktadır
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