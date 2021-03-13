Zabıta memuru alımları ne zaman başlıyor? Hangi belediye zabıta alımı yapıyor?

İŞKUR kamu memur alım ilanları. Çankırı Yaylakent Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Yaylakent Belediyesi'nin memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yaylakent Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Yaylakent Belediyesi memur alımı başvuru şartları!

Çankırı Yaylakent Belediyesi, resmi sayfasından "100 Zabıta Memuru alımı" yapacağını duyurdu. Zabıta Memuru alımı, KPSS ve Belediye Zabıta Yönetmeliği sınav hükümlerine göre olacak. Adayların lise ya da üniversite mezunu olmaları gerekiyor. Adaylar, aranan şartları taşımaları kaydıyla 2020 KPSS (B) grubu puanları ile sınava müracaat edebilecek.

Zabıta memurluğu alım şartları neler?

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Zabıta alımları özel şartları neler?

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, ÖnLisans 2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta memuru başvuru tarihi

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 14.04.2021 - 16.04.2021 tarihleri arasında Yaylakent Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi No: 92 Orta/Çankırı adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Zabıta memurluğu sınav başvurusu nasıl yapılır?

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 03.05.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi No: 92 Orta/Çankırı adresinde bulunan Başkanlığımız Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

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