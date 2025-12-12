Zabıta ekipleri ‘Leş kokusu var’ dedi! Dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı

  • İSTANBUL
Yerel

IHA
IHA Giriş Tarihi:

Hatay’da zabıta ekiplerinin 'Leş kokusu var' olarak adlandırılan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı döneci dükkânı mühürlenerek, kapatıldı.

Zabıta ekiplerinin ‘Leş kokusu var’ dediği dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.  Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet dönerciye gerçekleştirdi. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı dönercide, işletmenin pişirdiği tavuklarla pişmemiş tavukları dolapta birlikte sakladığı görüldü.

“BOĞULACAĞIM, LEŞ GİBİ KOKUYOR”

Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini, "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek kendini savundu. Zabıta ekiplerinin ‘Boğulacağım, leş gibi kokuyor’ dediği anlarsa işletmedeki hijyensizliği gözler önüne serdi. İşletmenin mide bulandıran haliyse an be an kamerayla kaydedildi. Ürünler imha edilirken, işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.

