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Yerel Zabıta aracına kamyonet çarptı, 3 kişi yaralandı
Yerel

Zabıta aracına kamyonet çarptı, 3 kişi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait araca kamyonetin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:21:00 -
Zabıta aracına kamyonet çarptı, 3 kişi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait araca kamyonetin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Belediyesinin yanında meydan geldi. Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait 30 YJ 044 plakalı araca, 30 AEE 904 plakalı Toyota marka kamyonet arkadan çarptı. Kazada yaralanan Zabıta Müdürü Ahmet Durmazer ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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