Zabıt katibi alımı ne zaman?

Zabıt katini alımları için net bir tarih belli olmamasına rağmen Strateji ve Bütçe planı kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan kurumun onay alması sonrasında zabit katibi alımı da yapılacağı bekleniyor. Bu kapsamda önümüzdeki birkaç ay boyunca zabit katibi alımlarının yapılması ön görülüyor.

Zabıt katibi alım şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlk defa atamasının yapılacağı kimseler için başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 657 sayılı kanundaki yaş şartlarını taşımak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması, askerlik çağına gelinmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,

Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,

Yapılacak arşiv araştırması sonucunda olumlu olmak,

Görevini yapmaya fiziksel ve zihinsel olarak sağlık sorununun olmaması,

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

Görevlendirme sonrasında iş bölümüne göre kendisine verilen işleri en kısa sürede ve zamanında yapabilmek,

Dosyaları ve belgeleri zamanında kaydetmek,

Yargılaması devam eden ya da karara varılmış dosyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

Müzekkereleri yazarak takip ve tekid işlemlerini yapmak,

Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunmak, tutanak tutmak,

Her türlü tebligat belgesini hazırlayabilmek,

İlgili dosyaların gerekli hallerde farklı kurumlara ulaştırılması sağlaması gerekmektedir.