Zabit katibi alımı sürecinde sona yaklaşılıyor. Zabit katibi alımı için 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen klavye sınavının ardından sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

Klavye sınavında yanlışlar hari ve metne bağlı kalınacak şekilde en az 90 kelime ve üzeri yazan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Zabıt Katibi alımı klavye sınavı sonuçları açıklandı mı?

Zabıt Katibi alımı için yapılan klavye sınavı sonuçları 15-20 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Söz konusu sınavın sonuçları açıklandıktan sonra sözlü sınava kalmaya hak kazanan adayların listesi belli olacak.

Zabıt Katibi alımı klavye sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Her komisyon, sözlü sınav sonuçlarını ve sözlü sınav tarihlerini ayrı ayrı duyuracaktır. Dolayısıyla başvuru yapılan adliyenin internet adresi üzerinden söz konusu sonuçlara ulaşılabilir.