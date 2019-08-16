'Yüzyılın hastalığı ''Teknoloji bağımlılığı''

İnsanoğlunun teknolojiyle olan imtihanı 20 yüzyılla beraber başladı ve 21. Yüzyıla da Teknoloji Çağı adını verdi. Ne yazık ki her iyi ve güzel şey, yanında tehlike barındıran bir olumsuzlukla gelir ve de geldi. İnsanı etkileyen ve sosyal yaşam üzerinde tehdit oluşturan teknoloji ürünü sanal dünya her yaştan insanı ağına düşürdü.

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay yaptığı açıklamada Teknoloji Bağımlılığını, etkilerini ve onunla başa çıkmanın yollarını anlattı.





Deniz UNAY

Sosyal Medya Uzmanı

Teknoloji, İnsanoğlunun ihtiyaçlarına uygun ona yardımcı olacak araçların yapılması ya da üretilmesi için gereken bilgi ve yetenek olarak tanımlanır. Unay, Bu Bilgi ve yetenek eğer doğru kullanılırsa hayatımızı kolaylaştırır, yanlış kullanılırsa da toplum üzerinde onarılamaz hasarlara sebep olur dedi. Bugün 7’den 77’e geniş bir yaş aralığında sadece evimize değil cebimize kadar sokulan akıllı cihazlarla beraber teknoloji deneyimi zirve yaparken, bu cihazların fütursuzca kullanımına şahit olduğumuzu anlatan Unay, “Evde, sokakta, okulda kısaca sosyal olan her alanda bu akıllı cihazlarla bütünleşmiş bir hayatımız var. Neredeyse dünyayı 30 cm mesafeden bir ekrana sığdırmış ve orada yaşıyoruz. Sosyal medya ağları, oyunlar, günlük yaşantımızın büyük kısmını belki hiç farkında dahi olmadan elimizden alıyor.” Dedi.

Unay, teknoloji bağımlığının bügün Yeşilay tarafından diğer madde bağımlılıklarıyla aynı kategoriye konduğunu vurgulayarak, teknolojiye olan ilginin alışkanlık seviyesinde ve aşırı derecede yoğun olması kişinin toplumdan soyutlanması şeklinde kendini gösterdiğini. Toplum olarak bu konuda yeterince bilgiye ve farkındalığa sahip olmadığımızı, ivedilikle toplum açısından hassas olan konuya tüm yetkili organlarla beraber vatandaşlarında el atması gerektiğini ısrarla vurguladı.

“Teknoloji Bağımlılığı, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açıyor”

Her yaştan insanın fiziksel ve ruhsal yapılarını olumsuz etkileyip birçok rahatsızlığa yol açan Teknoloji bağımlılığının zararları hakkında Unay, şunları söyledi:

“PC, Tablet,Telefon ve onların vasıtasıyla ulaşılan oyunlar ve sosyal medya platformları gerektiği kadar ve gerektiği şekilde kullanıldığı zaman tehdit olmaktan çok yarar sağlayabilmektedir. Bu zamanda ne yazık ki yararlı olduğundan kat ve kat fazla zararlara yol açtığı aşikardır. Aşırı kullanım kişinin sosyal çevresiyle olan bağını azaltmasına ve hatta bir süre sonra kesilmesine yol açmaktadır. Bu tür kişilerin yapması gereken işlerini ve önceliklerini ertelemesi, iş ve okul başarılarının hızla düşmesi, uykusuzluk, bedensel aktivitelerin azalması, yemek yeme alışkanlığının bozulması, içe kapanıklık, depresyon, dikkat eksikliği ve bipolar bozuklar yaşadığı görülmekte ve psikolojik destek almadan normal yaşamlarına dönememektedirler.

Ayrıca bu kişilerde aşırı derecede ekrana bakmaktan kaynaklı gözlerde rahatsızlık, sürekli başın öne doğru eğik olmasından dolayı boyunda ağrı, sertleşme buna bağlı olarak boyun düzleşmesi ve skolyoz (bel ve omurga eğriliği), elde ve parmaklarda hissizlik gibi bedensel rahatsızlıklarında yol açmaktadır.”

Unay, teknolojinin hayatımıza çok hızlı ve etkili girmesiyle oluşan yeni platformların fiziksel ve ruhsal zaralarının yanında toplumsal açıdan maddi ve manevi zararlarada yol açtığını belirterek, “İnsanın olduğu heryerde problemlerin olması doğaldır önemli olan bu problemleri aşabilecek bilgi ve deneyime sahip olup olmadığımızdır. Sosyal medya platformları ve bazı oyunların maddi ve manevi zararlara yol açtığını üzülerek görmekteyiz.Bunun en büyük sebebi ise bu sanal dünyayı kendi çıkarları ve amaçları için kullanmayı hedefleyen siber zorbalardır. Sosyal medya platformlarında algı operasyonları yaparak insanın zihnini bulandıran, yalan ve maksatlı bilgiyle toplumda rahatsızlığa yol açan insanlardan, sosyal hayatta yapamadığı her şeyi bu platformlarda yapmaya çalışanlara kadar birçok kişi toplumun sinir uçlarıyla oynayarak onları germektedir. Oyunlar, normal şartlarda özellikle çocukların bir şeyler öğrenme, bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan aktivitelerken, bu mecrada toplum açısından zararlı olacak davranışları masum olarak gösteren ve bunu yaparken sizi kendine bağlayıp arka planda her türlü sizin için mahrem olan bilgiyi çaldıkları ve kullandıkları günlük hayatta yaşayarak görmekteyiz. Ayrıca oyunların tehdit ve şantajla bir çok insanımızı intihara sürüklediğine şahit olduk.

Ayrıca tatillerde çekip paylaştığımız resimlerden yola çıkan hırsızların ev ve iş yerlerini soyduğunu biliyoruz.”

“Teknolojik aletleri gerektiği yerde gerektiği kadar kullanalım”

Teknoloji Bağımlılığının en önemli sebebinin, cihazların kullanımına sınırlama getirmediğimiz ve kendimizi kontrol edemediğimiz olduğunu anlatan Unay, sabah uyanınca, tuvalette, yürürken, arabada, işyerinde, yemek yerken kısacası yaşam alanlarımızın tümünde sürekli aktif olarak teknolojik cihazları kullanıyoruz dedi ve şöyle devam etti:

“Mekanımızın ve vaktimizin büyük çoğunluğuna hakim bir olguyu anlatıyoruz. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil hele ki bahsettiğimiz bu konuda bu işi yapmak hiç kolay değil. İnsanların çoğu gün içinde istemsizce kullandığını söylemesinde bu konunun ne kadar ciddi boyutlara tırmandığını bir kanıtıdır. Peki, bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bunun cevabı hem kolay hem de çok zor, zor çünkü, dediğimiz gibi alışkanlıkları değiştirmek neredeyse imkansızdır. Kolay tarafı ise irade ortaya koymak olacaktır tüm bağımlılıklarda olduğu gibi. Yasaklamak çözüm değildir, çözüm az ve öz kullanımda geçmektedir. Mesela; telefon kullanımında tüm bildirimleri kapata bilirsiniz böylelikle sürekli ekrana bakma gereği duymayacaksınız. Günde ortalama 1 veya 2 saat cihazların kullanımı normal kabul edilendir. Bizlerde bu zaman aralığında kullanmaya özen gösterirsek bunala beraber evde, iş yerinde, yemekte ailemizle ve arkadaşlarımızla sohbeti seçersek, doğaya geri dönüşü gerçekleştirirsek belki bu bağımlılığı yok edemeyiz ama en azından hayatımızın büyük kısmında olmasına müsade etmeyiz.

Ayrıca toplumsal olarak bu konuda farkındalığı arttıracak aktiviteler içinde bulunmak çok faydalı olacaktır. Ben ve ekibim yıllardır Teknoloji Bağımlılığı üzerine çalışmaktayız. 2018-2019 öğretim yılında MEB’den aldığımız izinle onlarca il ve ilçede binlerce öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşarak bu konuda seminerler verdim, vermeye devam etmekteyim. Tekrar etmekte fayda var bu bağımlılıkla en önemli mücadele farkındalıktır bu konuyu bilmektir. Bu yüzden bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz.”