Yüzüne asit atan adamla evlenen Berfin'in babası isyan etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenen Berfin Özek'in babası telefonla bağlandığı televizyon programında, "Berfin sadece ailesine değil, bütün sevenlerine de ihanet etti" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski sevgilisi Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek, ülke gündemine oturmuştu.

Yüzünde ciddi yaralar açılan Berfin Özek, gözünü kaybetmişti.

Özek, yaşananlar üzerine ise Çeltik'i affederek geçtiğmiz günlerde nikah masasına oturdu.

Babası isyan etti

Özek’in babası Yaşar Özek, kızının evlilik kararının ardından bir televizyon programına telefonla bağlanarak ilk kez yaşananları anlattı. Kızının evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini anlatan baba Özek, "Ben şimdiye kadar onun için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu saatten sonra yanında değilim. Bize çok büyük yanlış yaptı." diye konuştu.

Baba Özek, kızının gideceğini öğrendiğinde kendisiyle konuştuğunu ama faydası olmadığını anlatarak "Bundan 5-6 önce ay zaten gitti, bir müddet onlarda kaldı. Ondan sonra pişman oldu. ‘baba özür dilerim. Sen ne dersen onu yapacağım’ dedi. Tekrar gitmek istediği gün de konuştum. ‘gidersen sadece ben değil, sevenlerin de senden nefret edecek’ dedim. İkna ettiğimi sandım ama o bildiğini okudu. Berfin sadece ailesine değil, bütün sevenlerine ihanet etti." ifadesini kullandı.

"Yüzüne tüküreceğim"

Berfin’i bir daha görmek istemediğini söyleyen baba, "İnsan kendi kızından nefret eder mi? Onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Bundan sonra Berfin diye bir kızım yok." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

13 yıl hapisle yargılanacakken şikayetini geri çekti

Öte yandan Özek, kendisine yaşatılan korkunç olayların ardından eski sevgilisini polise şikayet etmiş, işlerin ciddiye gitmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılacak olan Çeltik için şikayetini geri almıştı.

Özek, daha sonra bir televizyon kanalında Çeltik'i affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu da söylemişti.