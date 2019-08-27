Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı27 Ağustos 2019 Salı 15:25
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Karapınar Mahallesi’ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
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