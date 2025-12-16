Saddam Hüseyin ismini değiştirdi

Irak'ın Kerkük şehrinde düzenlenen parlamento seçimlerinde Azim İttifakı'ndan milletvekili seçilen Saddam Hüseyin el-Nuaymi, dikkat çeken bir karar alarak adını değiştirdiğini duyurdu. Nuaymi'nin ismi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle seçim sürecinden bu yana sosyal medya platformlarında yoğun tartışmalara neden olmuştu. Milletvekili, bu tartışmaları sonlandırmak ve dini hassasiyetlerini ön plana çıkarmak amacıyla adını resmen değiştirdi.

Irak'ın Kerkük şehrinde Azim İttifakı'ndan seçimi kazanan Saddam Hüseyin el-Nuaymi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Adını 'Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi' olarak değiştirdiğini açıklayan Arap milletvekili, isim değişikliğini 'Hz. Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek' amacıyla yaptığını ifade etti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Irak parlamento seçimlerini kazanan Nuaymi'nin ismi Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmıştı.