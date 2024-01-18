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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama
Gündem Yüzümüze bakacak yüzleri yok! ABD yine Türkiye’yi oyalıyor
Gündem

Yüzümüze bakacak yüzleri yok! ABD yine Türkiye’yi oyalıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-18 08:54:00 -
Yüzümüze bakacak yüzleri yok! ABD yine Türkiye’yi oyalıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü belirtti. Ancak Kirby Kongre’ye resmi bildirim konusunda net tarih vermekten yine kaçındı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI DESTEKLİYORUZ"

Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

NET TARİH VERİLMEDİ

Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.
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