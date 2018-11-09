Yüzümüzde 'ölüm üçgeni' var



Burun ve kulaktaki kılların koparılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, koparılan kılların yüzde damar tıkanıklığına sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İnsan yüzü çok hassastır. Bilinçsizce kulaktaki ve burundaki kılların koparılması sonucu oluşan iltihap ile damarların tıkama tehlikesi bile var. Bunun yerine onları makasla kısaltmayı tercih etmelisiniz.

En hassas bölge

Aynada gördüğünüz her hoş olmayan şeyi kopartıyor veya patlatıyorsanız üstüne üstlük bu cezbedici alışkanlıktaki aşırılık “ölüm üçgeni” diye adlandırılan bölgede ise tehlikeli olabilir. Bu üçgen ağız kenarlarınızdan burun köprünüze kadar olan bölgeyi kapsar.

Bu üçgen içindeki kan damarlarının başın arka tarafında beyine ait esas toplar damarlarla birleşir.

Kanını buradaki damar ağından alan ”kavernus sinus”lerinin de bu bölge ile bağlantısı vardır. Burada oluşacak bir enfeksiyon görüş kaybına, felçlere, baş ağrısına bazen de ölümlere sebep olur.

Yani güzel görünmek için yaptıklarınız bilinçli değilse ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Burun havadaki tehlikelere karşı vücudumuzu koruyan ilk savunma hattıdır. Bundan dolayı burun boşluğunda mikrop gruplarının yaşaması sürpriz olmamalıdır. Bakteri ve kalıntıların pek çoğu burun içindeki koruma sisteminden yani o tiksindiğiniz kıllardan dolayı vücut içlerine daha fazla giremezler.

Siliya diye isimlendirilen ufak burun içi kılları daima hareket halinde olup sümükümsü yapısı ile burun içine giren her şeyi tutarak nefes alma kanallarına ve kan dolaşımına girişini önler.

Burun, ağız ve dudakların yakınındaki ve gözlerimizin arkasındaki damarlar beyine bakterilerin gitmesine engel olurlar. Ölüm üçgeni denilen bölgedeki deri yapısındaki bozulmalar bakterilere serbestçe dolaşım imkanı sağlar.

En hassas bölge

Yüzünüz ile oynama alışkanlığınız var ise tavsiyeleri önemsemelisiniz.

Burun ve dudak kıllarını cımbızla almak, cildinizde delik açmak veya sivilceleri patlatmak yaralarda bakterilerin toplanmasına ve ölüm üçgenindeki kan dolaşımına karışmasına sebep olur.

Yüz yaraları, cerrahi kesikler ve diş etleri de enfeksiyon meydana getiren bölgeler olabilir. Önlem için en iyi yol bunları yapmamaktır.

Ölüm Üçgeninden Nasıl Korunabilirsiniz?

Her sabah rutin olarak burun kanallarınızı temizleyiniz.



Burnunuzdaki kabuklaşmaları tırnak ve benzer usullerle değil temiz kağıt mendillerle temizleyiniz.

Yüzünüzdeki sivilceleri patlatmak ve delmekten, ufak siyah yağ noktalarını sıkmaktan ve kabuk tutmuş yara kabuklarını koparmaktan sakınınız.

Yüzünüzdeki enfeksiyonları, ağrıları ve kesikleri acilen tedavi ettiriniz.

Burun kıllarını çekerek koparmak yerine temizleme aletleri kullanınız.

Bir elinde cımbız, bir elinde ayna.. Umurunda mı dünya!



İnsanların vücudunda istenmedikleri birçok tüy bulunur. İnsan bazen her gün, bazen haftada bir olmak üzere vücubu tüylerle uğraşır. Özellikle hanımlar bunun için çoğu zaman "cımbız" kullanır. Tarih boyu cımbız ve el aynası kadınların ön önemli özel eşyası olmuştur. Bu yüzden de meşhur dize dillerden düşmez:

"Bir elinde cımbız, bir elinde ayna.. Umurunda mı dünya!"



Dünya umurunda bile olmayabilir ama, cımbızın sağlığı tehdit eden tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.

Özellikle yüzümüzdeki istenmeyen tüylerin en iyi çözümü cımbızlardır. Cımbızların kullanımı oldukça kolaydır ve etkili bir sonuç ortaya çıkarırlar. Ayrıca cımbızı aldıktan sonra ödemeniz gereken hiçbir masrafınız kalmaz.

Cımbız hâlâ kadınlar tarafından oldukça yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Ancak cımbız da doğru kullanılmadığı zamanlarda da bazı zararları ortaya çıkabilir. İstenmedik durumların önüne geçebilmek için cımbızın zararları iyi bilinmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Aksi takdirde istenmeyen tüylerinizden kurtulmaya çalışırken daha çok problemle karşıya karşıya da kalabilirsiniz.

Acı ve Kızarıklık: Cımbız kullanırken karşılan en büyük sorunlardan biri acı çekmektir. Kılları tek tek almaya çalışmak çoğu zaman acı verici olabilir.

Özellikle kaşlarınızdaki istenmeyen kılları alıyorsanız gözünüze yakın olan yerlerdeki deri altı kılcal damarlar daha hassas olduğu için kanar ve daha çok acı çekebilirsiniz.

Daha Gür Kıllar: İstenmeyen tüylerin başında gelen bıyık oldukça rahatsız edici bir görüntü yapabilir. Ancak cımbızla bıyık tüyü almanın zararları bu görüntüden daha kötü bir durum meydana getirebilir. Zira cımbızla alınan kıllar azalmaz ve bir dahaki sefere çok daha gür çıkabilir.

Zaman Kaybı: Geniş alanlarda cımbız kullanmak hiç de pratik bir yöntem değildir. Aşırı zaman kaybına sebep olur.