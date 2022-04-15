"Yüzüme tükürün” diyen Davutoğlu'ndan aynı edebiyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhaliflerle işbirliği yaparak Gelecek Partisi'nin Ahmet Davutoğlu, gittiği illerde tepkiyle karşılanıyor.

"Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar" diyen Davutoğlu'na karşı vatandaşlar adeta ayaklandı. AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren vatandaşa sinirlendi.

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara 'o zaman neden itiraz etmediği' eleştirilerine karşı Davutoğlu, her zamanki gibi şu edebiyatı yaptı.

"İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım"

"Bakan ve başbakanken milyarları mı götürüyordun?"

Davutoğlu'nun ikiyüzlü tavırlarına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde kendisine verilen bakanlık ve başbakanlık görevlerini hatırlatan vatandaşlar, "Bakan ve başbakanken milyarları mı götürüyordun?" yorumunda bulundu.