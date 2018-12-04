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Yüzük parmağının işaret parmağına oranı çok önemli!

Artık yüzük ve işaret parmağınızın uzunluk veya kısalığına göre iş buluyorsunuz.

04 Aralık 2018 Salı 23:24
Yüzük parmağının işaret parmağına oranı çok önemli!


Prostattan kalp krizine, spor yeteneğinden doğurganlığa veya saldırganlığa kadar pek çok yaradılış özelliğine işaret olarak yüzük parmağının işaret parmağına oranı gösteriliyordu. Yeni araştırmalar bunun daha kapsamlı olduğunu, insanın karakter yapısı hakkında da fikir verdiğini ortaya koydu.

Konu daha anne karnındayken başlıyor. Bazı hormonların etkisiyle yüzük parmağı ile işaret parmağı arasındaki uzunluk farkları oluşuyor. Bebek anne karnında testesteron hormonunun yoğun etkisi altında kalırsa yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun oluyor.

Üstad Necip Fazıl, tanıştığı kişilerin parmaklarına bakar, onların sanatkâr yönlerinin olup olmadığını anlarmış. İnce uzun parmakları olan kimselerin sanatkâr tarafının bulunduğunu belirtirmiş.

Yeni araştırmalar ise kişinin yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun ise analitik düşünme, sorumluluk, daha çabuk karar verebilme, duyarlılık gibi özelliklerin daha fazla olduğunu buldu.

Araştırmacılar bunun yüzde 80 gibi yüksek bir oranda olduğunu belirtiyor..

Durumdan en çok eleman istihdam edenler etkilendi. Aradıkları kişilerde bu tür özellikler olmasını isteyen işverenler, şimdilerde görüşmeler yaparken başvuru yapanların yüzük parmağının uzunluğuna dikkat ediyorlar.

Özellikle acil sağlık hizmetlerinde çalışanlar, pilot, itfaiye ya da denizciler için bu şifrenin işe girmekte önemli olduğu ileri sürülüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:24
  1. el
  2. yüzük parmağı
  3. işaret parmağı
  4. oran

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