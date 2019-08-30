Yüzmeyi öğrendiler, sertifikayı kaptılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kurslarına katılan yaklaşık 920 öğrenciye sertifikaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Kursları kapsamında yüzme kurslarına katılan yaklaşık 920 öğrenciye kurs bitirme belgeleri verildi.

Sümerpark Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzu’nda düzenlenen sertifika törenine, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tahir Olçum, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir ve veliler katıldı.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Özcan, “Kurslarımızı başarıyla tamamladık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz kurslara en başından beri yoğun bir talep vardı. Bu anlamda vatandaşlarımızın ilgi ve alakasına çok teşekkür ediyorum. Yüzme kursumuza 9-14 yaş arası toplam 920 öğrencimiz katıldı. Uzman eğiticilerimiz çocuklarımızla bire bir ilgilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Olçum, kursların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.