Yüzmek bebeklere bedenen ve ruhen iyi geliyor
Fiziksel engelleri olan ve gelişimi normal seyreden bebeklerde yüzme pek çok açıdan şifa dağıtıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yuzmek-bebeklere-bedenen-ve-ruhen-iyi-geliyor-85969
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Fiziksel engelleri olan ve gelişimi normal seyreden bebeklerde yüzme pek çok açıdan şifa dağıtıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yuzmek-bebeklere-bedenen-ve-ruhen-iyi-geliyor-85969
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