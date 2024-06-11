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Kadın - Aile Yüzmek bebeklere bedenen ve ruhen iyi geliyor
Kadın - Aile

Yüzmek bebeklere bedenen ve ruhen iyi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-11 18:01:00 -
Yüzmek bebeklere bedenen ve ruhen iyi geliyor

Fiziksel engelleri olan ve gelişimi normal seyreden bebeklerde yüzme pek çok açıdan şifa dağıtıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yuzmek-bebeklere-bedenen-ve-ruhen-iyi-geliyor-85969

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