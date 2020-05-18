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Yüzme havuzuna düşen anne domuz ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu havuza düşen yaban domuzu ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:34:46 -
Yüzme havuzuna düşen anne domuz ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu havuza düşen yaban domuzu ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.


Türkkuyusu mahallesi Tepe sokak da bulunan bir inşaatın havuzuna 5 adet yavru domuz ve anneleri düştü. İçi su dolu havuzda mahsur kalan domuzları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri anne domuz ve yavrularını kuyudan çıkardı. Bitkin halde olan domuzlar havuzdan çıkar çıkmaz koşarak gözden kayboldu.

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