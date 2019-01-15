Yüzlerce UBER aracı otoparklara çekildi

Korsan taşımacılık yapan UBER araçlarına yönelik düzenlenen denetlemelerde çok sayıda araç bağlanara Yediemin otoparklarına çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'O iş bitti' dediği UBER'e ağır darbeler vuruldu. Yapılan araştırmalara göre, sadece yılbaşı gecesi korsan taşımacılık yapan 400 UBER aracı bağlandı. Çekilen UBER minibüsleriyle dolu otoparklar havadan görüntülendi.