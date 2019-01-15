Yüzlerce UBER aracı otoparklara çekildi
Hükümetin korsan taşımacılık yapan UBER'e yönelik başlattığı savaşta çok sayıda UBER aracı trafikten men edildi. Alınan bilgilere göre sadece yılbaşı gecesi 400 UBER aracı bağlandı.15 Ocak 2019 Salı 12:29
Korsan taşımacılık yapan UBER araçlarına yönelik düzenlenen denetlemelerde çok sayıda araç bağlanara Yediemin otoparklarına çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'O iş bitti' dediği UBER'e ağır darbeler vuruldu. Yapılan araştırmalara göre, sadece yılbaşı gecesi korsan taşımacılık yapan 400 UBER aracı bağlandı. Çekilen UBER minibüsleriyle dolu otoparklar havadan görüntülendi.
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