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Yaşam Yüzlerce litre ele geçirildi! İnsanları kandırıyorlardı
Yaşam

Yüzlerce litre ele geçirildi! İnsanları kandırıyorlardı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 20:01:00 -
Yüzlerce litre ele geçirildi! İnsanları kandırıyorlardı

Manisa Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda bir depoda yüzlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İşte detaylar...

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, jandarma tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ile sıvı gübre ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akhisar ilçesinde bulunan bir depoda sahte zeytinyağı üretildiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 50 litrelik 2 teneke ve 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 sahte zeytinyağı, 10 tonluk 3, 5 tonluk 1 ve 1 tonluk 7 yağ tankı, 1 kantar, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü ve zeytinyağı dolum makinası ele geçirildi. Ayrıca, 20 ve 10 litrelik 288 şişe sıvı gübre ile bin 845 boş teneke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 800 bin TL olduğu öğrenildi. Malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken, depo sahipleri olduğu tespit edilen M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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