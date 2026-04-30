İçişleri Bakanı Çiftçi'den başıboş köpeklerle mücadelede kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van’ın Saray ilçesinde başıboş köpekler tarafından feci şekilde hayattan koparılan 5 yaşındaki Hamza Özsoy için taziye mesajı yayınladı.

“Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür” diyen Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başıboş köpeklerle mücadelede tavizsiz olunacağı mesajını verirken şunları söyledi: “Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız”

Üsküdar'da başıboş köpeklerin yaptığı şaşırttı!
Üsküdar'da başıboş köpeklerin yaptığı şaşırttı!

Yerel

Üsküdar'da başıboş köpeklerin yaptığı şaşırttı!

Küçük köpek ameliyata alındı! Ağızlıksız rottweiler sokakta dehşet saçtı
Küçük köpek ameliyata alındı! Ağızlıksız rottweiler sokakta dehşet saçtı

Yaşam

Küçük köpek ameliyata alındı! Ağızlıksız rottweiler sokakta dehşet saçtı

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!
Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!

Dünya

Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Yasamanın en yüksek tecelli ettiği TBMM'inde başıboş köpekler için kanun çıkarılıyor. CHP'li belediyelerin bu yasayı uygulamayacakları ilk ağızdan beyan ediliyor. Dolayısıyla CHP'li belediyeler zaten mevcut imkanları çalma peşinde olduklarından yasayı uygulayıp para harcamak istemiyorlar. İç işleri Bakanlığı hepsine tekdir yazısı göndermeli, yinede işlem yapmazlar ise, hakkarında maddi cezaların yerine görevden alma uygulanacağı deklere edilirse hepsi paşa paşa görevlerini yerine getirmeye başlarlar diye düşünüyorum

Beş Yıldız

Ortada bir karar var ama kararlılık yok.Bu sorumsuzluk yeter.Eylem gerek EYLEM!
