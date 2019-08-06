Yüzlerce Filistinli bayrama zindanda girecek! Dünya susuyor Siyonist zulmediyor

Hasan Türkmen Ankara

Siyonist İsrail’in Filistin’deki zulmü giderek artıyor. Dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini yakıp yıkan İsrail, Temmuz ayında 10’u kadın ve 62’si çocuk olmak üzere 420 kişiyi sebepsiz yere gözaltına almıştı. Bayram öncesinde gözaltına aldığı masum insanları serbest bırakmayı düşünmeyen işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere ateş açarak onlarca Filistinliyi yaraladı.

“Dünya hâlâ ‘3 maymun’u oynuyor”

İsrail’in yaptığı zulüm karşısında sessiz kalanlara tepki gösteren İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, “Siyonist İsrail’in yaptığı zulümlerde bu kadar şımarmasının en büyük sebebi şu; Filistin’in arkasında durabilecek, halkı müslüman olan ülkelerin yöneticilerinin basiretsizliği ve göbek bağlarının İsrail’e ya da Şeytan Üçgeni’nin elinde olması. İsrail’in eceli gelmiş vaziyette. Son demlerini yaşıyorlar o yüzden var güçleri ile saldırıyorlar. 4-5 yaşlarındaki çocukları tutuklamaya başladılar. Bütün dünya ise hâlâ ‘3 Maymun’u oynuyor. Filistin içerisinde İslami kanattan onlara karşı olan duruşu kırmak için, özellikle Filistinlilerin içerisindeki inanç noktasında çok zayıf olan müslümanları kandırarak kendilerine yem etmeye çalışıyorlar. Ama uluslararası boyutta samimi şekilde Filistin’e destek olan Müslümanları da şehit etmeye devam ediyorlar. Özellikle Siyonist devletin dışında olan ve Filistinlilere yardımcı olmaya çalışan isimleri tespit edip onları şehit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Köyü 2 haftada 3 kez yıktılar

İşgal polisi ve yıkım işlerinden sorumlu birimin görevlileri sabah saatlerinde El-Arakib köyüne baskın düzenleyerek köy sakinlerini zorla evlerinden çıkardı ve evleri yıktı. Daha sonra çadırlarda yaşamaya başlayan köy halkının çadırlarına da göz diken Siyonist İsrail, çadırları da yıktı. İşgal rejimi tarafından meşru yerleşim alanı kabul edilmeyen El-Arakib köyünün iki hafta içinde üçüncü kez yıkıldığı belirtildi.