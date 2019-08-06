0553 313 94 23

Yüzlerce Filistinli bayrama zindanda girecek! Dünya susuyor Siyonist zulmediyor

Dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini yakıp yıkan İsrail, Temmuz ayında 10’u kadın ve 62’si çocuk olmak üzere 420 kişiyi sebepsiz yere gözaltına almıştı. İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, “İsrail, 4-5 yaşlarındaki çocukları bile tutuklamaya başladı. Bütün dünya ise hâlâ ‘3 Maymun’u oynuyor” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 10:47
Yüzlerce Filistinli bayrama zindanda girecek! Dünya susuyor Siyonist zulmediyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

Siyonist İsrail’in Filistin’deki zulmü giderek artıyor. Dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini yakıp yıkan İsrail, Temmuz ayında 10’u kadın ve 62’si çocuk olmak üzere 420 kişiyi sebepsiz yere gözaltına almıştı. Bayram öncesinde gözaltına aldığı masum insanları serbest bırakmayı düşünmeyen işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere ateş açarak onlarca Filistinliyi yaraladı.

“Dünya hâlâ ‘3 maymun’u oynuyor”

İsrail’in yaptığı zulüm karşısında sessiz kalanlara tepki gösteren İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, “Siyonist İsrail’in yaptığı zulümlerde bu kadar şımarmasının en büyük sebebi şu; Filistin’in arkasında durabilecek, halkı müslüman olan ülkelerin yöneticilerinin basiretsizliği ve göbek bağlarının İsrail’e ya da Şeytan Üçgeni’nin elinde olması. İsrail’in eceli gelmiş vaziyette. Son demlerini yaşıyorlar o yüzden var güçleri ile saldırıyorlar. 4-5 yaşlarındaki çocukları tutuklamaya başladılar. Bütün dünya ise hâlâ ‘3 Maymun’u oynuyor. Filistin içerisinde İslami kanattan onlara karşı olan duruşu kırmak için, özellikle Filistinlilerin içerisindeki inanç noktasında çok zayıf olan müslümanları kandırarak kendilerine yem etmeye çalışıyorlar. Ama uluslararası boyutta samimi şekilde Filistin’e destek olan Müslümanları da şehit etmeye devam ediyorlar. Özellikle Siyonist devletin dışında olan ve Filistinlilere yardımcı olmaya çalışan isimleri tespit edip onları şehit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Köyü 2 haftada 3 kez yıktılar

İşgal polisi ve yıkım işlerinden sorumlu birimin görevlileri sabah saatlerinde El-Arakib köyüne baskın düzenleyerek köy sakinlerini zorla evlerinden çıkardı ve evleri yıktı. Daha sonra çadırlarda yaşamaya başlayan köy halkının çadırlarına da göz diken Siyonist İsrail, çadırları da yıktı. İşgal rejimi tarafından meşru yerleşim alanı kabul edilmeyen El-Arakib köyünün iki hafta içinde üçüncü kez yıkıldığı belirtildi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:47
  1. Siyonist İsrail
  2. Filistin
  3. Gazze Şeridi
  4. İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan
  5. El-Arakib köyü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi bayramlıklarını kendileri dikiyorlar
    1. Kendi bayramlıklarını kendileri..
    2. Büyükşehir Belediyesi’nden basın..
    3. Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık..
    4. Cerablus'ta peş peşe saldırı: Ölü ve..
    5. Bakan Pekcan Egeli ihracatçıları..
    6. Gönüllülük Alanında İş Birliği..
    7. ‘Sessiz gol sevinci’nin hikayesi
    8. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    9. Tandırlar ve döşemeler, Keykubadiye..
    10. Yusuf Yazıcı Lille'de
    11. Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy..
    12. Arap ülkeleri, Kahire’deki terör..
    13. Efeler Çevre Film Günleri, Ekim ayında..
    14. HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli..
    15. Kamu bankalarının faiz indirimi..
    16. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
    17. Yatırımcı gözünü altına dikti! Faizden..
    18. Kastamonu Belediyespor'da hedef..
    19. Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde..
    20. Melikgazi’de Kurban Satış Yerleri Hazır
    21. Meksika'dan Teksas saldırısı için..
    22. sahibinden.com, oto ekspertiz..
    23. 30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin..
    24. Polonya Bisiklet Turu'nda ölümlü kaza
    25. Ruhani'den ABD'ye müzakere çağrısı ve..
    26. Üniversite öğrencilerine "ruhsatsız..
    27. Kadın ameliyatları artık çok daha kolay
    28. Endonezya'da 5,3 şiddetinde deprem
    29. Ağrı'da derelerden tutup, yol..
    30. Büyükşehir havuzlara bakım yapıyor
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'