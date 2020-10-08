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Sağlık Yüzdeki siyah noktalar neden oluşur?
Sağlık

Yüzdeki siyah noktalar neden oluşur?

Siyah noktalar ciltte oluşun ve çıkması en zor olan problemlerdendir. Siyah nokta temizlemek aslında çok da kolay değildir. Cilde yerleşmiş olan bu yağların nasıl temizleneceği merak edilir. Peki, siyah noktalar neden oluşur?

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:24:00 -
Yüzdeki siyah noktalar neden oluşur?

Görüntüsü ile rahatsızlık veren siyah noktaların ne olduğunu ve neden kaynaklandığını anlamak onların temizlenmesini ve bir daha oluşmasını engellemesi açısından önemlidir. Siyah noktalar ve sivilceler bazen ciltte birlikte gözükebileceği gibi bazen sadece siyah noktalar da gözlenebilir.

Siyah noktalar neden olur?

Siyah nokta, teknik olarak komedo adındaki bir akne türüdür. Komedo, ciltteki tıkalı kıl foliküllerine denir. Çeşitli komedo türleri olsa da bunların hepsi ortak bir paydadan türer: tıkanan gözenekler. Yağ, ölü cilt hücreleri ya da bakteriler gözeneklerimizi tıkadığında, siyah nokta olarak bilinen küçük komedoların oluşumu kaçınılmazdır. Tıkalı bir gözenek açık kaldığında, havadaki oksijen yağları okside ederek koyu kahverengi ya da siyah bir görüntünün oluşmasına sebep olur. Bu minik siyah bölgelere siyah nokta denir. Öte yandan tıkalı bir gözenek kapanmaya başladığındaysa, üzeri beyazlaşmaya başlar ve sivilce oluşumu görülür. Siyah nokta oluşumu birkaç sebeple olabilir:

Hormonlar

Siyah noktaların en temel sebeplerinden biri, özellikle de ergenlik ve regl öncesi dönemlerde yaygınlıkla görülen hormon dalgalanmalarıdır. Bazı hormonların yoğun konsantrasyonları, cildin yağlanmasına sebep olur. Fazla yağ akışı, tıkanmaya yol açar ve ölü cilt hücreleri ile birleşerek siyah nokta oluşumunu getirir.

Sigara tüketimi

Sigara içen kişilerde, siyah nokta ve sivilce gibi inflamatuar olmayan cilt lekelerinin görünümü yaygındır. Nikotin gibi sağlıksız partiküller, cildi doğrudan negatif bir şekilde etkiler ve siyah nokta oluşumuna sebep olur.

Aşırı yağ üretimi

Cilt doğası gereği yağlıysa ya da herhangi bir sebepten dolayı fazla yağ üretiyorsa, gözenekler tıkanmaya meyilli olur ve dolayısıyla siyah nokta oluşumu kaçınılmaz olur.

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