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Kadın - Aile Yüzdeki lekeler: İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor
Kadın - Aile

Yüzdeki lekeler: İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor

Cilt lekeleri, ciltteki her türlü leke, renk değişikliği, iz veya kusurdur.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:07:00 - 2022-02-11 15:25:10
Yüzdeki lekeler: İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor

Yüzdeki kahverengi lekeler nasıl yok edilir?

Güneş kremi sürmelisiniz. lekelerin görünümünü azaltacaktır. Limon içeriğindeki sitrik asit sayesinde kahverengi lekeler üzerinde ağartıcı bir etki yaratmaktadır. Limon suyunu direk olarak lekelerin üzerine sürün, kurumasını bekledikten sonra nemli bir havluyla silin.

Evde yüz lekelerine ne iyi gelir?

Cilt lekelerine ne iyi gelir?

  • Limon ve maydanoz.
  • Maydanoz ve yoğurt.
  • Limon ve kafur yağı
  • Karbonatlı leke maskesi.
  • Zerdeçal maskesi.
  • Aloe vera maskesi.
  • Güllü kil maskesi.
  • Salatalık maskesi

Patates kabuğunun çok faydalı ve etkilidir.

İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor

Sivilce koparma;

Yaşlanma süreci;

Cildinizdeki lekeler;

Enflamasyon;

Göz torbaları altında;

Cildinizde koyu lekeler varsa patates suyu kullanın!

Patates maske nasıl yapılır?

Önce çiğ patateslerden bir patates suyu hazırlamanız ve etkilenen bölgeye uygulamanız gerekir. Her gece uyumadan önce bu karışımı kullanın. Patates suyu ile limon suyunu karıştıracağınız zaman ise yapmanız gerekenler: patates ve limon suyunu karıştırmak (½ limon). Daha sonra, bu karışımı yüzünüze uygulamanız ve 15 dakika bekletmeniz gerekir.

 

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