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Siyaset Yüzde yarımı bile görmeyen Hüseyin Baş'ın konuştuğuna bak! Uğraşma masaya aşlmayacaklar
Siyaset

Yüzde yarımı bile görmeyen Hüseyin Baş'ın konuştuğuna bak! Uğraşma masaya aşlmayacaklar

6'lı masaya "Beni de alın" diye yalvarıp iteklenen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 7'inci olabilmek için yaranma çabalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 22:23:00 -
Yüzde yarımı bile görmeyen Hüseyin Baş'ın konuştuğuna bak! Uğraşma masaya aşlmayacaklar

 Yeniakit.com.tr 

Fox TV canlı yayınında, "Beni de alın" diye 6'lı masaya yalvaran ancak İP Genel Başkanı Meral Akşener'in desteğine karşın masanın yedincisi olamayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yaranma çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köprüde intihar eden bir vatandaşı ikna edip evine yollamasından sonra yaşanan acı bir olay üzerinden kendince esprili bir tutumla, "Dur daha vergi verecektin" paylaşımı yaparak tepkileri üzerine çeken Baş'tan yine hadsiz bir mesaj geldi.

Yüzde yarımı bile görmeyen oy oranı ile bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı emekli edeceğini söyleyen Baş, "En yüksek emekli maaşı, cumhurbaşkanı emekli maaşı. Nasipse bu yaz yeni birine bağlayacağız o aylığı." ifadelerini kullandı.

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