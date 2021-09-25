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Teknoloji Yüzde 98 engelli arkadaşlarını yüzde 100 hayata bağladılar
Teknoloji

Yüzde 98 engelli arkadaşlarını yüzde 100 hayata bağladılar

TEKNOFEST’te yarışan İzmir Seferihisar Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir grup öğrenci, geliştirdikleri fotoğraf çekme, parmak kaldırma ve kapı çalma aparatları ile yüzde 98 engelli arkadaşlarını hayata bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:27:00 -
Yüzde 98 engelli arkadaşlarını yüzde 100 hayata bağladılar

Lisesi öğrencisi Efe Bilir (17), arkadaşı Yiğit Aliyev ile birlikte, yüzde 98 engelli arkadaşları Şendoğan Ege Katmerci için hayata destek projesini geliştirdiklerini söyledi. Katmerci’nin tek parmağını hareket ettirebildiğini ve onun istekleri doğrultusunda üç aparat yaptıklarını belirten Bilir, “Yaptığımız aparatlarla yüzde 98 engelli Ege abimizi yüzde 100 hayata bağladık. Geliştirdiğimiz bu aparatların bu alanda yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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