Yüzde 70'lere kadar ulaştı! Türkiye'nin listesi giderek uzuyor

Son senelerde savunma sanayiinde önemli projelere imza atan Türkiye, ihracat faaliyetleri ile de dikkat çekiyor. Savunma ve havacılık sektörü geçtiğimiz sene, bir önceki seneye nazaran yüzde 40’lık artışla 3 milyar 68 milyon 519 bin dolarlık ihracata ulaşılırken Türkiye'den birçok ülkeye yerli ve millî ürünler satıldı. Aralarında Ukrayna, Katar, Umman, Bahreyn, Kazakistan, Türkmenistan, Endonezya, Pakistan ve Libya gibi ülkelerin bulunduğu ihracat zincirine son olarak Filipinler eklendi.

Yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaştı

Millî teknoloji hamlesi ile savunmada yerlilik oranı yüzde 70’lere ulaşırken yerli ürünler yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede Türkiye’nin 2015-19 yılları arasında en fazla silah ihracatı gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla; Türkmenistan, Umman ve Pakistan oldu. Türkiye, kısa süre önce Türkmenistan’a korvet ve zırhlı araç (BMC ve Otokar), Umman’a da zırhlı araç ihracı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı Pakistan'a

Pakistan’a korvet, su altı akustik sistemler ve ASELSAN’ın geliştirdiği çeşitli elektronik sistemler satılırken 30 adet ATAK helikopteri ile dört adet MİLGEM gemi tedarik edilerek, 6,5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Yine ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin Bahreyn’e, SARP DUAL uzaktan komutalı silah sistemlerin ise Kazakistan’a ihracatı sağlandı. Son olarak Pakistan’ın ardından Filipinler de millî taarruz helikopteri ATAK satın alacaklarını açıkladı.

Bayraktar TB2'ye yoğun ilgi

Son dönemde yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), ortaya koyduğu performansla yurt dışında da ilgi gördü. Katar'ın ardından Ukrayna güvenlik güçlerinin envanterini Bayraktar TB2 ile güçlendirdi. Daha önce de Katar’a zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’ın yanı sıra Bayraktar TB2 İHA satılmıştı.

Endonezya ve Libya da listede

ASELSAN tarafından millî olarak geliştirilmiş ve donanmadaki bütün denizaltılarda kullanılmakta olan ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcı sistemleri için ise ilk yurt dışı siparişi Endonezya’dan alındı. Libya hükûmetine de BMC Kirpi/Kirpi II ve BMC Vuran gibi zırhlı araçlar ile SİHA ve İHA tedarik edildi.

Hedef 10 milyar dolar

Savunma sanayiinde ihracat yelpazesi her geçen gün genişlerken Türkiye’nin 2023 yılında savunma ve havacılık sanayiinde ihracat hedefi 10,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Türkiye Gazetesi