Yüzde 70 oranında arttı! İşte Avrupa’nın en ırkçı ülkesi

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Avrupa’da her geçen gün yükselen ırkçı faşizm bu kez Hollanda’da hortladı. Hollanda polisinin ırkçı uygulamalarını ve zorbalığını sosyal medya hesabından ‘ırkçılık var’ diyen Fas kökenli Emniyet Müdürü Fatima Aboulouafa görev yaptığı Leiden Polis Merkezi’ndeki görevinden alındı.

İşte Hollanda’daki ırkçı yaklaşım!

Hollanda’da 23 yıldır polislik yapan ve 2018 yılında müdürlük görevine getirildiği belirten Leiden Polis Merkezi Müdürü Fatima Abouloufa, karşılaştığı ırkçı ayrımcılığa karşı meslektaşlarının sessiz kaldığını açıkladı. Fas kökenli Emniyet Müdürü Fatima Aboulouafa, yaptığı açıklamada “Faslı olduğum için kurum içinde ve dışında defalarca reddedildim. Ayrımcılığa uğradım. Korkutuldum. Polisliğin ilk yıllarında hiç destek görmedim. Cesur ve dürüst yöneticileri özlüyorum. Ben kötü yöneti olmak istemiyorum.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Irkçılık Avrupa’da yüzde 70 arttı

Her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılayan Müslümanlar başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde çok sıkıntılı günler yaşıyorlar. Resmi kayıtlara göre, Almanya’da ayrımcılığa uğrayanların sayısı, son üç yılda yüzde 70 oranında arttığı ifade edilirken, Hollanda, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde de benzer oranlarda ırkçı saldırıların yaşandığı belirtiliyor.

“Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları anlayışı işte bu kadar”

Öte yandan Hollanda’da yaşamını sürdüren Psikolog Fatma Zehra Aytunç, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Müslümanlar olarak sürekli baskı altında kalıyoruz. Kimi zaman yaşam tarzımız nedeniyle sokaklarda bile sözlü sataşmalara maruz kalıyoruz. Hollanda’da sapkınlara çok geniş bir özgürlük alanı varken maalesef Müslümanlar son derece dışlanıyor, hor görülüyor. Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları anlayışı maalesef işte bu kadar.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.