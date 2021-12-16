Yüzde 50'lik zammı beğenmediler! Gözler CHP'li belediyelerin yapacağı zamda

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısından sonra, belirlenen zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, 2022 yılı asgari ücreti, yapılan yüzde elli zamla "net 4 bin 250 lira" oldu.

Ağbaba zam oranını hedef aldı!

İşçi ve işveren taraflarının memnuniyetle karşıladığı asgari ücret zammı CHP tarafından hedef alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "4 bin 250 TL asgari ücret; ne dolar karşısındaki kaybı yerine koydu, ne de asgari ücretlinin sofrasından eksilen ürünleri tam olarak karşıladı." ifadeleri ile "ekonomik kriz çığırtkanlığı"nı sürdürdü. Asgari ücretteki artışı beğenmeyen CHP'lilerin, kendi bünyelerindeki işçilere, yeni yıl için ne kadar zam yapacağı merak konusu oldu.

"Kurdaki artışın henüz tüketiciye tam yansımadığını düşündüğümüzde asgari ücrete gelen bu zam, asgari ücretlinin cebine dahi girmeden yok olup gidecektir." iddiasında bulunan CHP'li Ağbaba, dolar/TL kurundaki artışı öne sürerek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın bugünkü faiz indirimi ile birlikte doların 15 TL’yi de geçtiğini düşündüğümüzde, asgari ücretin sene başından bu yana olan kaybı ortalama 201 dolar. Yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, şimdi döviz kurunun son artışı ile 183 dolara kadar gerilemiştir. Bunun TL karşılığındaki karşılığı ise ortalama 3 bin 75 TL’dir. Sadece doların karşısındaki kaybı karşılanması için bile asgari ücretin en az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu."