Yüzde 40 daha az emek gerektiriyor! Otomotiv sektöründen gelen itiraf

Ford CEO'su Jim Farley, bu hafta gişe rekorları kıran bir açıklama yaptı. Farley, “Elektrikli araçlar üretmek, aynı sayıda fosille çalışan araba üretmekten yaklaşık yüzde 40 daha az emek gerektiriyor” dedi.

Elektrikli araçların içten yanmalı motorlu (ICE) araçlardan "daha basit" olduğu gerçeği, uzun süredir konuşulan bir durum. Bu basitlik genellikle daha düşük bakım maliyetlerinden bahsederken gündeme getirilse de işin bir de üretim boyutu var.

İçten yanmalı geleneksel otomobillerde arıza yapabilecek kayışlar, tüpler, elektronik devreler/kablolar ve hortumlar bulunuyor. Bunlar hem bakım maliyetlerini artırırken hem de üretim maliyetini de artıyor. Ford CEO'su Jim Farley’de bu alanın altını çizerek “elektrikli araçları üretmek, aynı sayıda fosille çalışan arabaları üretmekten yaklaşık %40 daha az emek gerektiriyor.” açıklamasında bulundu.